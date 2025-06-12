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Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных

Иванна Костина, Ольга КацимонЧетверг, 12 июня 2025, 17:13
Черногория присоединится к миссии ЕС по подготовке украинских военных
Фото: Парламент Черногории

Парламент Черногории принял решение о направлении военнослужащих черногорской армии в миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

Источник: Radio Slobodna Evropa, пишет "Европейская правда"

Детали: За соответствующее постановление проголосовали 49 из 81 депутата - спустя девять месяцев после внесения документа на рассмотрение.

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В пояснительной записке к решению указано, что цель участия - усилить возможности Вооружённых сил Украины в защите территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также сдерживать агрессию со стороны России и возможные угрозы со стороны других государств.

Министр обороны Черногории Драган Крапович подчеркнул, что черногорские военнослужащие не будут находиться на территории Украины.

Прямая речь Краповича: "Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Я никогда не поддержу такого. Все мероприятия этой миссии проходят на территории ЕС - в Польше и Германии".

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Детали: Оппозиция обвинила пророссийского спикера парламента Андрию Мандича в затягивании принятия решения. Его политическая сила выступает против членства в НАТО и введённых Черногорией санкций против России.

Черногория присоединилась к НАТО в 2017 году. Миссия Европейского Союза - одна из двух так называемых "украинских миссий", созданных после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, в которых, как ожидается, примет участие Черногория.

Вторую миссию организовало НАТО. 7 февраля этого года Совет по вопросам обороны и безопасности принял проект решения о присоединении армии Черногории к деятельности НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины (NSATU).

Члены Совета, в который входят президент Яков Милатович, премьер-министр Милојко Спаић и спикер парламента Андрия Мандич, договорились, что деятельность военнослужащих в рамках NSATU может осуществляться исключительно на территории стран НАТО.

НАТО, в частности, будет координировать подготовку украинских сил безопасности. Окончательное решение об участии во второй миссии должен принять парламент Черногории.

Предыстория:

  • Миссия Европейского Союза по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) была создана 17 октября 2022 года с первоначальным мандатом сроком на два года, её деятельность финансируется из Европейского фонда мира.
  • В настоящее время мандат EUMAM продлён до ноября 2026 года.

ЧерногорияЕСармияВооруженные силы
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