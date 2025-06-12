Cуд постановив частково перерахувати голоси на виборах президента Польщі

Верховний суд Польщі дозволив перерахувати голоси у деяких виборчих комісіях на виборах президента, які нещодавно відбулися в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Рішення суду стало відповіддю на скарги, які стосувалися порушень у деяких виборчих дільницях.

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"Постановою від 11 червня 2025 року Верховний Суд допустив огляд бюлетенів для голосування з кількох виборчих комісій", – йдеться в повідомленні Верховного суду.

Судді погодилися з частиною виборчих протестів, які стосувалися так званих аномалій у деяких виборчих дільницях.

Верховний суд повідомив, що перерахунок голосів відбудеться в 13 виборчих комісіях.

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У повідомленні йдеться, що було призначено перерахунок голосів "з метою встановлення кількості дійсних голосів, відданих за окремих кандидатів на посаду президента Республіки Польща у голосуванні, яке відбулося 1 червня 2025 року, в кожному з вищезазначених округів".

Верховний Суд проведе повторний підрахунок у згаданих комісіях "шляхом судової допомоги відповідних районних судів".

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів ЗМІ повідомили про аномалії після підрахунку голосів у деяких виборчих комісіях.

Під час підрахунку голосів після закінчення другого туру президентських виборів в одній з виборчих комісій у Мінську Мазовецькому сталася підміна результатів кандидатів, повідомили міська влада. Голова виборчої комісії пояснює це помилкою, і справа може бути передана до прокуратури. Раніше подібна ситуація сталася в одній з виборчих комісій у Кракові.

За повідомленнями ЗМІ, порушення могли мати місце в кількох комісіях, однак ці помилки не вплинули б на остаточний результат, оскільки різниця між обома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів (Кароль Навроцький отримав 10 млн 606 тис. 877 голосів, Рафал Тшасковський – 10 млн 237 тис. 286).

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де переміг підтримуваний правою опозицією кандидат Кароль Навроцький.

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