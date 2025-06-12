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Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 12 июня 2025, 19:27
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
Победитель выборов Кароль Навроцкий. Фото: Getty / NurPhoto / Jakub Porzycki

Верховный суд Польши разрешил пересчитать голоса в некоторых избирательных комиссиях на выборах президента, которые недавно состоялись в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Решение суда стало ответом на жалобы, касающиеся нарушений в некоторых избирательных участках.

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"Постановлением от 11 июня 2025 года Верховный Суд допустил обзор бюллетеней для голосования из нескольких избирательных комиссий", – говорится в сообщении Верховного суда.

Судьи согласились с частью избирательных протестов, которые касались так называемых аномалий в некоторых избирательных участках.

Верховный суд сообщил, что пересчет голосов состоится в 13 избирательных комиссиях.

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В сообщении говорится, что был назначен пересчет голосов "с целью установления количества действительных голосов, отданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша в голосовании, которое состоялось 1 июня 2025 года, в каждом из вышеупомянутых округов".

Верховный Суд проведет повторный подсчет в упомянутых комиссиях "путем судебной помощи соответствующих районных судов".

После объявления результатов второго тура президентских выборов СМИ сообщили об аномалиях после подсчета голосов в некоторых избирательных комиссиях.

Во время подсчета голосов после окончания второго тура президентских выборов в одной из избирательных комиссий в Минске Мазовецком произошла подмена результатов кандидатов, сообщили городские власти. Председатель избирательной комиссии объясняет это ошибкой, и дело может быть передано в прокуратуру. Ранее подобная ситуация произошла в одной из избирательных комиссий в Кракове.

По сообщениям СМИ, нарушения могли иметь место в нескольких комиссиях, однако эти ошибки не повлияли бы на окончательный результат, поскольку разница между обоими кандидатами составляла более 369 тысяч голосов (Кароль Навроцкий получил 10 млн 606 тыс. 877 голосов, Рафал Тшасковский – 10 млн 237 тыс. 286).

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал тщательное расследование возможных фальсификаций на президентских выборах, где победил поддерживаемый правой оппозицией кандидат Кароль Навроцкий.

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