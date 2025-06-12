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Посол США в Росії незабаром залишить посаду

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 12 червня 2025, 22:16
Посол США в Росії незабаром залишить посаду
Лінн Трейсі. Ілюстративне фото: Getty Images

В американському посольстві в Росії заявили, що його очільниця Лінн Трейсі незабаром залишить посаду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства

Деталі: У посольстві США в Росії не уточнили, коли саме Трейсі залишить пост, але анонсували її прощальне звернення на вечір пʼятниці, 13 червня.

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Карʼєрна дипломатка почала роботу в Москві у січні 2023 року. Її перебування на посаді було позначене російським повномасштабним вторгненням в Україну і обвалом відносин РФ і США.

Трейсі брала активну участь у зусиллях з визволення громадян США, ув'язнених в Росії – зокрема журналіста Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Попередник Трейсі на посаді, Джон Салліван, обіймав посаду посла протягом двох років і семи місяців – з лютого 2020 року по вересень 2022 року.

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Як відомо, з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому Росія і США розпочали серію контактів, спрямованих на поліпшення відносин.

Москва також змінила посла у Вашингтоні: Александр Дарчієв офіційно вручив свої вірчі грамоти Трампу в середу.

СШАросійсько-українська війна
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