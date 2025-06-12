Посол США в России вскоре покинет свой пост

В американском посольстве в России заявили, что его глава Линн Трейси вскоре покинет свой пост.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства

Детали: В посольстве США в России не уточнили, когда именно Трейси покинет пост, но анонсировали ее прощальное обращение на вечер пятницы, 13 июня.

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Карьерная дипломат начала работу в Москве в январе 2023 года. Ее пребывание на посту было отмечено российским полномасштабным вторжением в Украину и обвалом отношений РФ и США.

Трейси принимала активное участие в усилиях по освобождению граждан США, заключенных в России – в частности, журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Вилана.

Предшественник Трейси на этом посту, Джон Салливан, занимал должность посла в течение двух лет и семи месяцев – с февраля 2020 года по сентябрь 2022 года.

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Как известно, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом Россия и США начали серию контактов, направленных на улучшение отношений.

Москва также сменила посла в Вашингтоне: Александр Дарчиев официально вручил свои верительные грамоты Трампу в среду.