Генштаб: На фронті відбулось від початку доби 168 бойових зіткнень

Від початку доби 12 червня на фронті відбулось 168 боїв, з них 38 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор атакував у напрямках Піщаного та Новоплатонівки – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших захисників у напрямку Білої Гори.

20 росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог двадцять вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка, крім того, завдав авіаційних ударів по районах Новозлатополя, Гуляйполя, Приморського, Білогір’я та Чумацького.

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 22 атаки противника, три з яких тривають дотепер.