Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 июня 2025, 23:18
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 12 июня на фронте произошло 168 боев, из них 38 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 863 дроны-камикадзе и осуществили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного и Новоплатоновки - украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших защитников в направлении Белой Горы.

20 россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении – вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг двадцать восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационные удары по районам Новозлатополя, Гуляйполя, Приморского, Белогорья и Чумацкого.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 22 атаки противника, три из которых продолжаются до сих пор.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной
фотоВ ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
видео, фотоВ авиакатастрофе в Индии есть выживший пассажир, который "встал и побежал"
Все новости...
Зеленский: Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта
"Дома!" – появились видео с очередного обмена военнопленными
В Коордштабе призвали Россию не затягивать согласованные обмены пленными
Россия ударила по Запорожской области: один человек погиб и трое ранены
Последние новости
01:58
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении войны в Газе
01:34
Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни – СМИ
00:28
Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию
23:56
футболПрогресс Забарного, стагнация Зинченко, снова двое в "Жироне". Итоги сезона украинцев в топ-лигах
23:44
23:31
видеоГрузия: тюремный приговор 21-летнему протестующему вывел людей на улицы Тбилиси
23:18
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
22:54
Что не так с преподаванием истории в школах: мнения учителей
22:46
Binance открывает доступ для сирийцев после отмены санкций США
22:31
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
Все новости...
Реклама:
Реклама: