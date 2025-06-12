Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений

С начала суток 12 июня на фронте произошло 168 боев, из них 38 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 863 дроны-камикадзе и осуществили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного и Новоплатоновки - украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

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На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших защитников в направлении Белой Горы.

20 россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении – вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг двадцать восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационные удары по районам Новозлатополя, Гуляйполя, Приморского, Белогорья и Чумацкого.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 22 атаки противника, три из которых продолжаются до сих пор.