Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями – ЗМІ
Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями, якщо Тегеран відкине пропозицію США обмежити ядерну програму.
Джерело: Wall Street Journal з посиланням на американські та ізраїльські джерела
Деталі: WSJ цитує високопоставленого ізраїльського чиновника, який заявив, що удар може бути завданий вже в неділю, якщо Іран не погодиться припинити виробництво ядерних матеріалів.
Видання також зазначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підняв питання про можливість ударів у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, повідомляє WSJ з посиланням на двох американських чиновників.
У публікації додають, що США та Ізраїль часто координують військові операції.
Але для Ізраїлю незвично робити таке конкретне попередження про час можливої атаки.
Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що завчасне попередження покликане дати зрозуміти, що в Ірану є час прийняти пропозицію США і дозволити сім'ям американських військових і дипломатів покинути регіон.
Загроза удару Ізраїлю підкреслює зростання напруженості на і без того охопленому війною Близькому Сході, оскільки Іран робить швидкий прогрес у створенні ядерної зброї.
Разом з тим Іран наполягає на своєму праві збагачувати уран і попереджає, що в разі нападу на нього він відповість американським військам у регіоні, а також Ізраїлю.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп не виключає, що Ізраїль завдасть удару по Ірану, втім він волів би уникнути його шляхом продовження ядерних переговорів з Тегераном.
- За повідомленнями ЗМІ, президент США у понеділок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.
- Розмова відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди. Іранські офіційні особи, як очікується, цього тижня виступлять з офіційним відхиленням.