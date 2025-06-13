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Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 червня 2025, 01:34
Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями – ЗМІ
ілюстрація: Getty Images

Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями, якщо Тегеран відкине пропозицію США обмежити ядерну програму.

Джерело: Wall Street Journal з посиланням на американські та ізраїльські джерела

Деталі: WSJ цитує високопоставленого ізраїльського чиновника, який заявив, що удар може бути завданий вже в неділю, якщо Іран не погодиться припинити виробництво ядерних матеріалів.

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Видання також зазначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підняв питання про можливість ударів у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, повідомляє WSJ з посиланням на двох американських чиновників.

У публікації додають, що США та Ізраїль часто координують військові операції.

Але для Ізраїлю незвично робити таке конкретне попередження про час можливої атаки.

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Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що завчасне попередження покликане дати зрозуміти, що в Ірану є час прийняти пропозицію США і дозволити сім'ям американських військових і дипломатів покинути регіон.

Загроза удару Ізраїлю підкреслює зростання напруженості на і без того охопленому війною Близькому Сході, оскільки Іран робить швидкий прогрес у створенні ядерної зброї.

Разом з тим  Іран наполягає на своєму праві збагачувати уран і попереджає, що в разі нападу на нього він відповість американським військам у регіоні, а також Ізраїлю.

Передісторія

  • Президент США Дональд Трамп не виключає, що Ізраїль завдасть удару по Ірану, втім він волів би уникнути його шляхом продовження ядерних переговорів з Тегераном.
  • За повідомленнями ЗМІ, президент США у понеділок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.
  • Розмова відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди. Іранські офіційні особи, як очікується, цього тижня виступлять з офіційним відхиленням.

ІзраїльІран
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