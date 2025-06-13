Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни – СМИ

Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, если Тегеран отвергнет предложение США ограничить ядерную программу.

Источник: Wall Street Journal со ссылкой на американские и израильские источники

Детали: WSJ цитирует высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что удар может быть нанесен уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство ядерных материалов.

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Издание также отмечает, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поднял вопрос о возможности ударов в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, сообщает WSJ со ссылкой на двух американских чиновников.

В публикации добавляют, что США и Израиль часто координируют военные операции.

Но для Израиля необычно делать такое конкретное предупреждение о времени возможной атаки.

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Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что заблаговременное предупреждение призвано дать понять, что у Ирана есть время принять предложение США и позволить семьям американских военных и дипломатов покинуть регион.

Угроза удара Израиля подчеркивает рост напряженности на и без того охваченном войной Ближнем Востоке, поскольку Иран делает быстрый прогресс в создании ядерного оружия.

Вместе с тем Иран настаивает на своем праве обогащать уран и предупреждает, что в случае нападения на него он ответит американским войскам в регионе, а также Израилю.

Напомним: