Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни – СМИ
Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, если Тегеран отвергнет предложение США ограничить ядерную программу.
Источник: Wall Street Journal со ссылкой на американские и израильские источники
Детали: WSJ цитирует высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что удар может быть нанесен уже в воскресенье, если Иран не согласится прекратить производство ядерных материалов.
Издание также отмечает, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поднял вопрос о возможности ударов в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, сообщает WSJ со ссылкой на двух американских чиновников.
В публикации добавляют, что США и Израиль часто координируют военные операции.
Но для Израиля необычно делать такое конкретное предупреждение о времени возможной атаки.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что заблаговременное предупреждение призвано дать понять, что у Ирана есть время принять предложение США и позволить семьям американских военных и дипломатов покинуть регион.
Угроза удара Израиля подчеркивает рост напряженности на и без того охваченном войной Ближнем Востоке, поскольку Иран делает быстрый прогресс в создании ядерного оружия.
Вместе с тем Иран настаивает на своем праве обогащать уран и предупреждает, что в случае нападения на него он ответит американским войскам в регионе, а также Израилю.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп не исключает, что Израиль нанесет удар по Ирану, впрочем он предпочел бы избежать его путем продолжения ядерных переговоров с Тегераном.
- По сообщениям СМИ, президент США в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сказал, что шанс на достижение ядерной сделки с Ираном есть и поэтому он не хочет применять военные методы.
- Разговор состоялся за несколько дней до истечения двухмесячного срока, который Трамп дал Ирану на достижение соглашения. Иранские официальные лица, как ожидается, на этой неделе выступят с официальным отклонением.