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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення війни в Газі

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 червня 2025, 01:58
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення війни в Газі
фото: un.org

У четвер Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного припинення вогню в секторі Гази, захисту цивільного населення й виконання правових і гуманітарних зобов’язань щодо Палестини.

Джерело: сайт Генасамблеї, "Укрінформ"

Деталі: "За" проголосували 149 країн, "проти" – 12, утрималося – 19.

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Проти резолюції проголосували США, Ізраїль, Аргентина, Угорщина, а також Фіджі, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Тонга, Тувалу.

Україна висловилася "за", як і переважна більшість європейських держав (крім Угорщини, яка "проти", утрималися Албанія, Румунія, Словаччина та Чехія).

Документ, ініційований Іспанією, вимагає негайного, беззастережного та постійного припинення вогню у війні в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, повернення палестинських в'язнів, затриманих Ізраїлем, та повного виведення ізраїльських військ із Гази.

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Крім того, резолюція вимагає безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги та "рішуче засуджує використання голоду цивільного населення як методу ведення війни та незаконну відмову в доступі до гуманітарної допомоги й позбавлення цивільного населення... предметів, необхідних для їх виживання, включаючи навмисне перешкоджання постачанню та доступу до гуманітарної допомоги".

Резолюції Генасамблеї ООН не є зобов’язальними.

Минулого тижня США наклали вето на аналогічний проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка також вимагала негайного, беззастережного і постійного припинення вогню та безперешкодного доступу допомоги до Гази, аргументуючи це тим, що це підірве зусилля Вашингтона з посередництва в досягненні перемир'я. Решта 14 членів Радбезу проголосували "за" проєкт резолюції.

Постпред Ізраїлю при ООН Дані Данон засудив убивство ХАМАСом щонайменше п’ятьох співробітників гуманітарної місії та розкритикував Генасамблею ООН за недостатньо жорстку позицію щодо дій угрупування.

ООНСектор Газивійна
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