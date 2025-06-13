Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении войны в Газе

В четверг Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, защите гражданского населения и выполнению правовых и гуманитарных обязательств по Палестине.

Источник: сайт Генассамблеи, "Укринформ"

Детали: "За" проголосовали 149 стран, "против" – 12, воздержались – 19.

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Против резолюции проголосовали США, Израиль, Аргентина, Венгрия, а также Фиджи, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Тувалу.

Украина высказалась "за", как и подавляющее большинство европейских государств (кроме Венгрии, которая "против", воздержались Албания, Румыния, Словакия и Чехия).

Документ, инициированный Испанией, требует немедленного, безоговорочного и постоянного прекращения огня в войне в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращения палестинских заключенных, задержанных Израилем, и полного вывода израильских войск из Газы.

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Кроме того, резолюция требует беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и "решительно осуждает использование голода гражданского населения как метода ведения войны и незаконный отказ в доступе к гуманитарной помощи и лишение гражданского населения... предметов, необходимых для их выживания, включая умышленное препятствование поставке и доступу к гуманитарной помощи".

Резолюции Генассамблеи ООН не являются обязательными.

На прошлой неделе США наложили вето на аналогичный проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая также требовала немедленного, безоговорочного и постоянного прекращения огня и беспрепятственного доступа помощи в Газу, аргументируя это тем, что это подорвет усилия Вашингтона по посредничеству в достижении перемирия. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали "за" проект резолюции.

Постпред Израиля при ООН Дани Данон осудил убийство ХАМАСом по меньшей мере пяти сотрудников гуманитарной миссии и раскритиковал Генассамблею ООН за недостаточно жесткую позицию в отношении действий группировки.