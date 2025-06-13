Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении войны в Газе

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 01:58
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении войны в Газе
фото: un.org

В четверг Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, защите гражданского населения и выполнению правовых и гуманитарных обязательств по Палестине.

Источник: сайт Генассамблеи, "Укринформ"

Детали: "За" проголосовали 149 стран, "против" – 12, воздержались – 19.

Реклама:

Против резолюции проголосовали США, Израиль, Аргентина, Венгрия, а также Фиджи, Микронезия, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Тувалу.

Украина высказалась "за", как и подавляющее большинство европейских государств (кроме Венгрии, которая "против", воздержались Албания, Румыния, Словакия и Чехия).

Документ, инициированный Испанией, требует немедленного, безоговорочного и постоянного прекращения огня в войне в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращения палестинских заключенных, задержанных Израилем, и полного вывода израильских войск из Газы.

РЕКЛАМА:

Кроме того, резолюция требует беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и "решительно осуждает использование голода гражданского населения как метода ведения войны и незаконный отказ в доступе к гуманитарной помощи и лишение гражданского населения... предметов, необходимых для их выживания, включая умышленное препятствование поставке и доступу к гуманитарной помощи".

Резолюции Генассамблеи ООН не являются обязательными.

На прошлой неделе США наложили вето на аналогичный проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая также требовала немедленного, безоговорочного и постоянного прекращения огня и беспрепятственного доступа помощи в Газу, аргументируя это тем, что это подорвет усилия Вашингтона по посредничеству в достижении перемирия. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали "за" проект резолюции.

Постпред Израиля при ООН Дани Данон осудил убийство ХАМАСом по меньшей мере пяти сотрудников гуманитарной миссии и раскритиковал Генассамблею ООН за недостаточно жесткую позицию в отношении действий группировки.

ООНСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
обновляетсяИзраиль атаковал Иран
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной
фотоВ ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
Все новости...
ООН
Почему в мире рожают так мало детей? ООН назвала причины – и это не только отсутствие желания
Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН
Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным
Последние новости
08:27
За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых
08:23
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана и 2 ученых-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля – СМИ
07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 220 оккупантов
07:40
США дистанцировались от ударов Израиля по Ирану
07:24
Иран заявил, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаку
07:02
киберспортNAVI совершили камбэк в матче с 3DMAX и находятся в шаге от выхода в плейоф BLAST.tv Austin Major 2025
06:44
СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР
06:14
Суд запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Лос-Анджелесе
05:26
Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN
04:36
В оккупированном Крыму раздавались многочисленные взрывы – соцсети
Все новости...
Реклама:
Реклама: