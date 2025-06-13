ДБР прийшло з обшуками до невістки Южаніної. "Євросолідарність" заявила про "виставу для Банкової"

Державне бюро розслідувань у п’ятницю проводить обшуки в столичній квартирі, яка належить невістці народної депутатки з фракції "Європейська солідарність" Ніни Южаніної Гульназ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, пресслужба "Європейської солідарності"

Деталі: За інформацією джерела, справа стосується підозри в легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом.

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За даними слідства, Гульназ Южаніна уклала фіктивний попередній договір купівлі-продажу квартири вищевказаної квартири вартістю 8 млн грн.

"Українська правда" звернулася за коментарем до ДБР.

Оновлено: В "Європейській солідарності" підтвердили обшуки в родині сина Южаніної. Політсила вважає це продовженням політичного переслідування опозиції.

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Дослівно: "Обшуки у сина народної депутатки від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей — це результат роботи цієї "спецгрупи" з продовження кампанії залякування нашої команди. Це вже стало "традицією", коли вриваються в шостій ранку на обшук, без жодного рішення суду, та ще й "слідчою групою Портнова" на чолі зі старшою слідчою Крістіною Кримською, по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року, у день, коли були організовані фейкові санкції проти Петра Порошенка...

Ми реєструємо законопроєкт, за яким ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню".