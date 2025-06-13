ГБР пришло с обысками к невестке Южаниной. "Евросолидарность" заявила о "спектакле для Банковой"

Государственное бюро расследований в пятницу проводит обыски в столичной квартире, которая принадлежит невестке народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Нины Южаниной Гульназ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-служба "Европейской солидарности"

Детали: По информации источника, дело касается подозрения в легализации средств, полученных преступных путем.

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По данным следствия, Гульназ Южанина заключила фиктивный предварительный договор купли-продажи квартиры вышеуказанной квартиры стоимостью 8 млн грн.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР.

Обновлено: В "Европейской солидарности" подтвердили обыски в семье сына Южаниной. Политсила считает это продолжением политического преследования оппозиции.

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Дословно: "Обыски у сына народного депутата от "Европейской солидарности" Нины Южаниной в присутствии трех малолетних детей - это результат работы этой "спецгруппы" по продолжению кампании запугивания нашей команды. Это уже стало "традицией", когда врываются в шесть утра на обыск, без всякого решения суда, да еще и "следственной группой Портнова" во главе со старшей следователем Кристиной Крымской, по делу, которое было открыто 12 февраля этого года, в день, когда были организованы фейковые санкции против Петра Порошенко...

Мы регистрируем законопроект, по которому те правоохранители, которые проводят обыски без решения суда, подлежат немедленному увольнению".