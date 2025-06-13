Нацполіція проводить понад 500 обшуків в рамках боротьби з незаконним обігом зброї в країні

Нацполіція проводить в країні масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів, наразі триває понад 500 обшуків.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Повідомляється, що вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.

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Операція проходить у взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Правоохоронці не повідомили, де саме тривають слідчі дії.