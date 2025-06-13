Нацполиция проводит более 500 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия в стране

Нацполиция проводит в стране масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, сейчас продолжается более 500 обысков.

Источник: Нацполиция

Детали: Сообщается, что указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота.

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Операция проходит во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Правоохранители не сообщили, где именно продолжаются следственные действия.