Волкер: Не думаю, що матимемо мир з Росією, треба "задушити" фінанси Путіна

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер назвав малоймовірним досягнення миру з Росією, водночас він вважає можливим припинення вогню за умови посиленого фінансового тиску на Кремль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Волкера на форумі GLOBSEC-2025 у Чехії 13 червня

Пряма мова дипломата: "Я не думаю, що ми матимемо мир. Я згоден з міністром: можливо, буде режим припинення вогню. Але щоб до нього дійти, треба "задушити" фінанси Путіна, щоб йому було дуже важко утримувати російську державу та вести війну без доходів".

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Деталі: Волкер вважає, що США повинні забезпечити стабільне постачання зброї Україні, навіть на платній основі, без додаткового навантаження на американських платників податків. У цьому, за його словами, ключову роль може відіграти американський президент Дональд Трамп.

Волкер наголосив, що важливо якнайшвидше посилити українську обороноздатність, оскільки Росія намагається перегрупуватися і зміцнити свої позиції.

"Ніхто не збирається нападати на Росію чи захоплювати Москву, але ми маємо бути готовими до тривалого напруженого протистояння за окуповану територію України", – сказав він.

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Говорячи про новий санкційний пакет, який перебуває на розгляді в Сенаті США, Волкер розкритикував попередні підходи адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

"Протягом перших трьох років війни санкції мали винятки – зокрема для платежів до російських банків за енергоносії. Це дозволяло Путіну не відчувати серйозного економічного тиску", – сказав Волкер.

Він додав, що новий пакет має важливі зміни – він зберігає основні санкції, накладає обмеження на "тіньовий флот", скасовує винятки та запроваджує покарання для тих, хто допомагає Росії обходити санкції.

"Це серйозний стримуючий механізм. Якщо поєднати його з політикою утримання низьких світових цін на нафту, це може серйозно вдарити по бюджету Путіна", – переконаний Волкер.

Видання нагадує, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників.

Проте, за даними ЗМІ, Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті. Публічно ж Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".