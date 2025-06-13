Волкер: Не думаю, что будем иметь мир с Россией, надо "задушить" финансы Путина

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер назвал маловероятным достижение мира с Россией, в то же время он считает возможным прекращение огня при условии усиленного финансового давления на Кремль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Волкера на форуме GLOBSEC-2025 в Чехии 13 июня

Прямая речь дипломата: "Я не думаю, что мы будем иметь мир. Я согласен с министром: возможно, будет режим прекращения огня. Но чтобы до него дойти, надо "задушить" финансы Путина, чтобы ему было очень трудно удерживать российское государство и вести войну без доходов".

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Детали: Волкер считает, что США должны обеспечить стабильные поставки оружия Украине, даже на платной основе, без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков. В этом, по его словам, ключевую роль может сыграть американский президент Дональд Трамп.

Волкер подчеркнул, что важно как можно быстрее усилить украинскую обороноспособность, поскольку Россия пытается перегруппироваться и укрепить свои позиции.

"Никто не собирается нападать на Россию или захватывать Москву, но мы должны быть готовы к длительному напряженному противостоянию за оккупированную территорию Украины", – сказал он.

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Говоря о новом санкционном пакете, который находится на рассмотрении в Сенате США, Волкер раскритиковал предыдущие подходы администрации экс-президента США Джо Байдена.

"В течение первых трех лет войны санкции имели исключения – в частности для платежей в российские банки за энергоносители. Это позволяло Путину не чувствовать серьезного экономического давления", –сказал Волкер.

Он добавил, что новый пакет имеет важные изменения – он сохраняет основные санкции, накладывает ограничения на "теневой флот", отменяет исключения и вводит наказание для тех, кто помогает России обходить санкции.

"Это серьезный сдерживающий механизм. Если совместить его с политикой удержания низких мировых цен на нефть, это может серьезно ударить по бюджету Путина", – убежден Волкер.

Издание напоминает, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей.

Однако, по данным СМИ, Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте. Публично же Трамп говорит, что введет новые санкции против России "при необходимости".