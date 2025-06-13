Разумков збирає голоси за відставку уряду Шмигаля

Колишній спікер Верховної Ради народний депутат Дмитро Разумков ініціює відставку уряду.

Джерело: Разумков у соцмережах

Деталі: На думку нардепа, Кабмін "провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності". Також він закликав Шмигаля ухвалити відповідальне рішення і самостійно піти у відставку, "це дозволить зекономити час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки уряду".

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Пряма мова: "Дефіцит бюджету, нестача грошей на армію і загроза виплат захисникам уже другий рік поспіль.

Провальна міжнародна політика – через бездіяльність Уряду ми втратили економічний безвіз, а українська економіка – мінімум 3,5 млрд євро на рік!

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Падіння промислового виробництва – сьогодні це мінус 6,1%.

Зростання тарифів і податків, і як наслідок – сотні тисяч закритих ФОПів і втрата робочих місць.

Зараз має об’єднатися весь парламент, якому цей уряд підзвітний. Тут немає політики. Це крок, який без перебільшення буде рятівним для нашої держави. Бо якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні боронять наші захисники на фронті. Все те, що робить тил, забезпечуючи і соціальний сектор, і нашу з вами армію!".