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Разумков собирает голоса за отставку правительства Шмыгаля

Валентина РоманенкоПятница, 13 июня 2025, 13:57
Разумков собирает голоса за отставку правительства Шмыгаля
правительство Шмыгаля. фото - Урядовий портал

Бывший спикер Верховной Рады народный депутат Дмитрий Разумков инициирует отставку правительства.

Источник: Разумков в соцсетях

Детали: По мнению нардепа, Кабмин "провалил абсолютно все направления своей деятельности". Также он призвал Шмыгаля принять ответственное решение и самостоятельно уйти в отставку, "это позволит сэкономить время, которое придется потратить на подготовку документов для отставки правительства".

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Прямая речь: "Дефицит бюджета, нехватка денег на армию и угроза выплат защитникам уже второй год подряд.

Провальная международная политика - из-за бездействия правительства мы потеряли экономический безвиз, а украинская экономика - минимум 3,5 млрд евро в год!

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Падение промышленного производства - сегодня это минус 6,1%.

Рост тарифов и налогов, и как следствие - сотни тысяч закрытых ФЛП и потеря рабочих мест.

Сейчас должен объединиться весь парламент, которому это правительство подотчетно. Здесь нет политики. Это шаг, который без преувеличения будет спасительным для нашего государства. Потому что если дальше эти невежды будут работать в Кабмине, мы просто потеряем все, все то, что сегодня защищают наши защитники на фронте. Все то, что делает тыл, обеспечивая и социальный сектор, и нашу с вами армию!".

Кабинет министровВерховная Рада
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