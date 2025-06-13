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Трамп після атак Ізраїлю закликав Іран укласти ядерну угоду: "Поки не стало пізно"

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 13 червня 2025, 14:12
Трамп після атак Ізраїлю закликав Іран укласти ядерну угоду: Поки не стало пізно
Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social

Деталі: У своєму дописі Трамп зазначає, що "давав шанс" Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки.

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"Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань", – написав він.

Трамп додав, що Іран має піти на укладання угоди, "поки не стало пізно".

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  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
  • Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.
  • Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.
  • Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь. 

ТрампІзраїльІран
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