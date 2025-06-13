Трамп после атак Израиля призвал Иран заключить ядерную сделку: "Пока не стало поздно"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно пойти на ядерную сделку, чтобы избежать дальнейших разрушений и жертв, которые могут принести следующие атаки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social
Детали: В своем посте Трамп отмечает, что "давал шанс" Ирану на заключение соглашения, предупреждая о возможных последствиях.
"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, пока еще не все потеряно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Достаточно смертей, достаточно разрушений", – написал он.
Трамп добавил, что Иран должен пойти на заключение соглашения, "пока не стало поздно".
Напомним:
- В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
- Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.
- Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.
- Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.