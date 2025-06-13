Трамп после атак Израиля призвал Иран заключить ядерную сделку: "Пока не стало поздно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно пойти на ядерную сделку, чтобы избежать дальнейших разрушений и жертв, которые могут принести следующие атаки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social

Детали: В своем посте Трамп отмечает, что "давал шанс" Ирану на заключение соглашения, предупреждая о возможных последствиях.

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"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, пока еще не все потеряно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Достаточно смертей, достаточно разрушений", – написал он.

Трамп добавил, что Иран должен пойти на заключение соглашения, "пока не стало поздно".

Напомним:

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