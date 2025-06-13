Погода на вихідні: в Україні збережеться прохолода з дощами

На переважній території України продовжаться невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, температура повітря здебільшого невисока.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook і на Інтерфакс-Україна

Деталі: У суботу, 14 червня, вдень майже по всій території, крім більшості західних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, вночі без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Києві 14 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 червня найвища температура вдень була 33° в 1998 році, найнижча - вночі 6,5° в 1891 р.

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Мапа погоди на суботу

У неділю, 15 червня, вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім західних областей, невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, на сході країни 18-23°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

У Києві 15 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.