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Погода на выходные: в Украине сохранится прохлада с дождями

Евгений КизиловПятница, 13 июня 2025, 15:16
Погода на выходные: в Украине сохранится прохлада с дождями
фото: Getty Images

На преимущественной территории Украины продолжатся небольшие кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха в основном невысокая.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook и на Интерфакс-Украина

Детали: В субботу, 14 июня, днем почти по всей территории, кроме большинства западных областей, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ночью без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, на юге страны до 25°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киеве 14 июня ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 14 июня самая высокая температура днем была 33° в 1998 году, самая низкая - ночью 6,5° в 1891 г.

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Карта погоды на субботу

В воскресенье, 15 июня, ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме западных областей, небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на востоке страны 18-23°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киеве 15 июня ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

 
Карта погоды на воскресенье

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