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В українському уряді розповіли, що планує ЄС для українців після тимчасового захисту

Тетяна Висоцька, Євген КізіловП'ятниця, 13 червня 2025, 15:38
В українському уряді розповіли, що планує ЄС для українців після тимчасового захисту
фото: фейсбук-сторінка Олексія Чернишова

Коли 4 березня 2027 року тимчасовий захист українців в ЄС спливе, їм допоможуть або повернутися назад в Україну, або змінити статус перебування у Євросоюзі, якщо людина має там роботу чи навчання.

Джерело: віцепрем'єр України Олексій Чернишов журналістам в Люксембурзі 13 червня, передає "Європейська правда"

Деталі: Тимчасовий захист у Євросоюзі для українців завершиться у березні 2027 року, і після цього українцям допоможуть повернутися на батьківщину або залишитися в ЄС в іншому правовому статусі, повідомив український міністр.

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"Ми поінформовані про продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2027 року. Дуже важливо надати цим людям ясність для планування їхнього життя і для їхньої безпеки", – заявив Чернишов. 

За його словами, станом на зараз у ЄС перебуває близько 5 мільйонів українців під статусом тимчасового захисту, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. 60% з них перебувають у Німеччині, Польщі або Чехії. Німеччина прийняла найбільше українців – понад 1,2 мільйона. 

"Ми будемо готові добровільно повернути частину або більшість українців, як тільки закінчиться війна і настане стабільний мир. Ми готуємо спеціальні центри в столицях країн Європейського Союзу, які називатимуться хабами єдності, і які надаватимуть фахові послуги як для тих українців, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру", – проінформував Чернишов.

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Він зауважив, що хаби єдності будуть допомагати й тим, "хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу". 

"Вони повинні знати мову. Вони повинні мати роботу. Вони повинні бути професійно розвиненими. Вони повинні бути активом. Над цим ми будемо працювати", – пояснив Олексій Чернишов.

Як вже повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія запропонувала проєкт рекомендацій Раді ЄС, які дозволять державам-членам підготуватися до скоординованого завершення тимчасового захисту для українців. Їм запропонують або перехід до нового правового статусу в державі перебування, або допомогу у поверненні додому. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.

Також про те, що тимчасовий захист українців в ЄС продовжать ще на рік, повідомляв "ЄвроПравді" посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

ЄСбіженціУкраїна
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