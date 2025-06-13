У Франції автобус із українцями потрапив у серйозну ДТП: 4 загиблих, 45 поранених

13 червня у французькому департаменті Сарт чотири людини загинули і одинадцять отримали серйозні травми в аварії за участю автобуса, що перевозив громадян України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Автобус, в якому перебували дорослі та підлітки з України, перекинувся в кювет на автомагістралі A81 о 11:58 ранку, поблизу містечка Дегре, між розв'язками Сілле-ле-Гійом і Ле-Ман-Нор.

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За попередніми даними, окрім чотирьох загиблих і 11 важко поранених 34 людини отримали легкі травми, зазначила префектура.

Автомагістраль після аварії закрили "в обох напрямках" для полегшення евакуації та рятувальних операцій.

На місце події прибули 87 пожежників із SDIS (Департаментської служби пожежної охорони та рятувальних робіт) та 49 пожежних машин.

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На даний момент немає додаткової інформації про обставини аварії, кількість транспортних засобів, що брали участь в аварії, та особи потерпілих.

Префект департаменту Сарт Еммануель Обрі взяв на себе керівництво рятувальними операціями, а для координації дій різних служб, що працюють на місці події, було відкрито оперативний штаб департаменту (COD). Префект департаменту Сарт "закликає до максимальної пильності в цьому районі та не перешкоджати роботі служб екстреної допомоги".

Як повідомили у посольстві України у Франції, на місце події терміново вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

"Ми перебуваємо на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин", – йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

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