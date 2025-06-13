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Во Франции автобус с украинцами попал в серьезное ДТП: 4 погибших, 45 раненых

Иванна Костина, Валентина РоманенкоПятница, 13 июня 2025, 17:15
Во Франции автобус с украинцами попал в серьезное ДТП: 4 погибших, 45 раненых
ДТП автобуса с украинцами. фото Radio France

13 июня во французском департаменте Сарт четыре человека погибли и одиннадцать получили серьезные травмы в аварии с участием автобуса, перевозившего граждан Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Автобус, в котором находились взрослые и подростки из Украины, перевернулся в кювет на автомагистрали A81 в 11:58 утра, вблизи городка Дегре, между развязками Силле-ле-Гийом и Ле-Ман-Нор.

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По предварительным данным, кроме четырех погибших и 11 тяжело раненых 34 человека получили легкие травмы, отметила префектура.

Автомагистраль после аварии закрыли "в обоих направлениях" для облегчения эвакуации и спасательных операций.

На место происшествия прибыли 87 пожарных из SDIS (Департаментской службы пожарной охраны и спасательных работ) и 49 пожарных машин.

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На данный момент нет дополнительной информации об обстоятельствах аварии, количестве транспортных средств, участвовавших в аварии, и лицах пострадавших.

Префект департамента Сарт Эммануэль Обри взял на себя руководство спасательными операциями, а для координации действий различных служб, работающих на месте происшествия, был открыт оперативный штаб департамента (COD). Префект департамента Сарт "призывает к максимальной бдительности в этом районе и не препятствовать работе служб экстренной помощи".

Как сообщили в посольстве Украины во Франции, на место происшествия срочно отправились чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники посольства.

"Мы находимся на постоянной связи с префектурой и местными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

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ФранцияДТП
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