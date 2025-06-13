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Нідерланди вирішили направити 5% ВВП на оборону

Олег ПавлюкП'ятниця, 13 червня 2025, 18:32
Нідерланди вирішили направити 5% ВВП на оборону
фото: Getty Images

Тимчасовий уряд Нідерландів поставив собі за мету витрачати на оборону 5% ВВП, як це передбачають нові вимоги НАТО.

Джерело: про це нідерландський уряд оголосив у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У листі до Палати представників Нідерландів тимчасовий премʼєр Дік Схооф оголосив про наміри досягти витрат на оборону в розмірі 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП – витрат, повʼязаних з оборонним сектором.

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"З війною на нашому континенті наша безпека більше не є даністю. Тому ми неминуче будемо більше інвестувати в нашу власну оборону. НАТО є в цьому незамінним", – заявив Схооф у листі.

У бюджеті Нідерландів на 2026 рік вже закладені 2,2% ВВП витрат на оборону, включно з підтримкою України.

Очікується, що показник у 5% ВВП буде затверджений як обовʼязкові витрати на оборону для всіх членів Північноатлантичного Альянсу на саміті в Гаазі 24-25 червня.

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За повідомленням ЗМІ, частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Читайте також: Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі

НідерландиНАТОВВП
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