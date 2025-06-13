Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды решили направить 5% ВВП на оборону

Олег ПавлюкПятница, 13 июня 2025, 18:32
Нидерланды решили направить 5% ВВП на оборону
фото: Getty Images

Временное правительство Нидерландов поставило себе цель тратить на оборону 5% ВВП, как это предусматривают новые требования НАТО.

Источник: об этом нидерландское правительство объявило в пятницу, сообщает "Европейская правда"

Детали: В письме в Палату представителей Нидерландов временный премьер Дик Схооф объявил о намерениях достичь расходов на оборону в размере 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП – расходов, связанных с оборонным сектором.

Реклама:

"С войной на нашем континенте наша безопасность больше не является данностью. Поэтому мы неизбежно будем больше инвестировать в нашу собственную оборону. НАТО является в этом незаменимым", – заявил Схооф в письме.

В бюджете Нидерландов на 2026 год уже заложены 2,2% ВВП расходов на оборону, включая поддержку Украины.

Ожидается, что показатель в 5% ВВП будет утвержден как обязательные расходы на оборону для всех членов Североатлантического альянса на саммите в Гааге 24-25 июня.

РЕКЛАМА:

По сообщению СМИ, часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Читайте также: Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге

НидерландыНАТОВВП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
Зеленский: Трое погибших в ДТП во Франции – украинцы, пострадали дети
Иран заявил, что выпустил по Израилю сотни баллистических ракет
"Меня спас дорожный трафик": женщина рассказала, как опоздала на разбившийся в Индии самолет
Трамп: Израиль нанес "очень разрушительный удар" по ядерной программе Ирана
Bihus.Info пожаловались Раде и НАПК на Гончаренко, тот пообещал "все показать"
Все новости...
Нидерланды
Украинец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, был дезертиром – СМИ
Битва за титул с первых гонок и искусственная борьба от FIA: итоги первой трети сезона Формулы-1
В Нидерландах установили дедлайн для выезда иностранцев, прибывших из Украины после вторжения РФ
Последние новости
01:45
Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб
01:03
МАГАТЭ сообщило о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана
00:20
Премьер Армении надеется на подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года
23:53
В горах Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад
23:50
фотоВ Киеве показали воссозданную мозаику выдающейся художницы Аллы Горской
23:36
Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине
23:22
В Польше одиозному евродепутату-украинофобу запретили вход в парламент
23:15
Поступление на магистратуру 2025: как сдать экзамены, подать заявления и попасть на обучение
23:05
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
23:03
Новости экономики 13 июня: евро вырос до рекорда, цена на нефть взлетела после ударов по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: