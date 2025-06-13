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Британські винищувачі перехопили російський літак-шпигун над Балтією

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 13 червня 2025, 19:13
Британські винищувачі перехопили російський літак-шпигун над Балтією
фото: Getty Images

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляє, що британські винищувачі вранці у пʼятницю перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.

Джерело: заява Оперативного командування Збройних сил Польщі, про яку повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними польської сторони, 13 червня близько 10:50 Іл-20 порушив повітряний простір над Балтійським морем. Його перехопили двоє британських винищувачів, що дислокуються в Польщі.

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"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", – ідеться в повідомленні.

У польських Збройних силах додали, що про інцидент поінформоване відповідне командування НАТО.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн Альянсу. Лише цього тижня про це заявила Фінляндія.

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Крім того, нещодавно два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі.

винищувачіВелика БританіяРосіяБалтія
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