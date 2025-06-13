Легендарний дрон Sea Baby виставили у Музеї історії України в Другій світовій війні

Служба безпеки України передала в Національний Музей історії України у Другій світовій війні один із легендарних морських безпілотників Sea Baby.

Джерело: СБУ в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що вказаний експонат належить до класу "багаторазових" безпілотників, які після виконання бойових завдань повертаються на пункт базування.

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Дослівно: "Цей дрон успішно виконав декілька місій і сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тисячі кілометрів. Зокрема, представлений Sea Baby вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року. Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування. Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею".

фото: сбу

Більше деталей: Директор музею Юрій Савчук висловив упевненість, що цей експонат "матиме шалену популярність" серед відвідувачів. "Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої", - зазначив він.

фото: сбу

Нагадаємо: Саме за допомогою морських дронів Sea Baby СБУ підірвала Кримський міст і вразила 11 російських військових кораблів.

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Новітні Sea Baby мають, серед іншого, великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей, що дозволяє їм вести бій з російською авіацією.