Легендарный дрон Sea Baby выставили в Музее истории Украины во Второй мировой войне

Служба безопасности Украины передала в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне один из легендарных морских беспилотников Sea Baby.

Источник: СБУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что указанный экспонат принадлежит к классу "многоразовых" беспилотников, которые после выполнения боевых задач возвращаются на пункт базирования.

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Дословно: "Этот дрон успешно выполнил несколько миссий и в сумме прошел по Черному морю более 4 тысяч километров. В частности, представленный Sea Baby вел "морской бой" с российской авиацией в декабре 2024 года. Беспилотник получил значительные повреждения, однако выполнил боевые задачи и вернулся в пункт базирования. Сейчас повреждения не позволяют использовать его по назначению, поэтому лодку полностью обезопасили и передали в музей".

фото: сбу

Больше деталей: Директор музея Юрий Савчук выразил уверенность, что этот экспонат "будет иметь огромную популярность" среди посетителей. "Каждый захочет прикоснуться к современной истории, которую творят настоящие герои", - отметил он.

фото: сбу

Напомним: Именно с помощью морских дронов Sea Baby СБУ взорвала Крымский мост и поразила 11 российских военных кораблей.

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Новейшие Sea Baby имеют, среди прочего, крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, что позволяет им вести бой с российской авиацией.