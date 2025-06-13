Макрон заявив, що Франція братиме участь в захисті Ізраїлю від Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв Ізраїлю захист від потенційних ударів Ірану.

Джерело: про це він сказав увечері у пʼятницю на пресконференції в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Макрон запевнив, що в разі, "якщо Ізраїль буде атакований Іраном, Франція братиме участь у захисті Ізраїлю", водночас виключивши будь-які "наступальні" операції.

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"Залежно від реакції Ірану і якщо Ізраїль вийде за межі визначених цілей, ми опинимося в ситуації, наслідки якої сьогодні неможливо передбачити", – пояснив він.

Французький президент також наголосив, що Захід не може жити у "світі, де Іран має ядерну зброю", прискорює розробку програми балістичних ракет і постачає ракети Росії для ведення війни проти України.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

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Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.