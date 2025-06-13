Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон заявив, що Франція братиме участь в захисті Ізраїлю від Ірану

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 червня 2025, 21:36
Макрон заявив, що Франція братиме участь в захисті Ізраїлю від Ірану
Фото - getty images

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв Ізраїлю захист від потенційних ударів Ірану.

Джерело: про це він сказав увечері у пʼятницю на пресконференції в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Макрон запевнив, що в разі, "якщо Ізраїль буде атакований Іраном, Франція братиме участь у захисті Ізраїлю", водночас виключивши будь-які "наступальні" операції.

Реклама:

"Залежно від реакції Ірану і якщо Ізраїль вийде за межі визначених цілей, ми опинимося в ситуації, наслідки якої сьогодні неможливо передбачити", – пояснив він.

Французький президент також наголосив, що Захід не може жити у "світі, де Іран має ядерну зброю", прискорює розробку програми балістичних ракет і постачає ракети Росії для ведення війни проти України.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

РЕКЛАМА:

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

МакронФранціяІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
У Берліні на українця напали з ножем, спитавши про національність
ОновленоУ Міннесоті застрелили політикиню-демократку, сенатора поранили
Усі новини...
Макрон
Макрон хоче заборонити соцмережі для дітей до 15 років після вбивства у школі
Макрон закликав США ввести санкції проти Росії  
Камери зафіксували дивний інцидент між президентом Франції Макроном та його дружиною
Останні новини
02:17
оновленоПо всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
02:12
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
01:34
Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих і щонайменше 14 поранених
00:26
Окупанти 178 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
23:54
"Магдебург" на останній секунді вирвав перемогу над "Барселоною" в півфіналі гандбольної Ліги чемпіонів
23:47
Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи
23:45
5 фактів про Софію Київську, які приховувала радянська влада
23:31
оновленоРосіяни атакують ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
23:09
Яка психотерапія ефективна для дітей? Інтерв’ю професора Лондонського університету Дениса Угрина
22:59
футбол"Олександрія" гратиме матчі єврокубків у польському Катовіце
Усі новини...
Реклама:
Реклама: