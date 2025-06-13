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Макрон заявил, что Франция будет участвовать в защите Израиля от Ирана

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 13 июня 2025, 21:36
Макрон заявил, что Франция будет участвовать в защите Израиля от Ирана
Фото - getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Израилю защиту от потенциальных ударов Ирана.

Источник: об этом он сказал вечером в пятницу на пресс-конференции в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Макрон заверил, что в случае, "если Израиль будет атакован Ираном, Франция примет участие в защите Израиля", при этом исключив любые "наступательные" операции.

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"В зависимости от реакции Ирана и если Израиль выйдет за пределы определенных целей, мы окажемся в ситуации, последствия которой сегодня невозможно предсказать", – пояснил он.

Французский президент также подчеркнул, что Запад не может жить в "мире, где Иран имеет ядерное оружие", ускоряет разработку программы баллистических ракет и поставляет ракеты России для ведения войны против Украины.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

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Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

МакронФранцияИзраильИран
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