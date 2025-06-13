Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 44 рази

На фронті від початку доби 13 червня відбулось 175 боїв, 44 атаки українські захисники відбили на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 175 бойових зіткнень.

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Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська, Западного та Кам’янки.

Шість разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

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На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів.

На Торецькому напрямку на даний час продовжуються бої в чотирьох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили штурм загарбників у районі Нестерянки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед у районі Антонівського мосту.