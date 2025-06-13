Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза

На фронте с начала суток 13 июня состоялось 175 боев, 44 атаки украинские защитники отбили на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В настоящее время в целом произошло 175 боевых столкновений.

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Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска, Западного и Каменки.

Шесть раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

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На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили девять вражеских штурмов.

На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в четырех локациях. Наши войска за сегодня отбили 16 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили штурм захватчиков в районе Нестерянки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.