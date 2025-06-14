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Премʼєр Вірменії сподівається на підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 14 червня 2025, 00:20
Премʼєр Вірменії сподівається на підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року
Нікол Пашинян. Фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність Єревана укласти мирну угоду з Баку до кінця 2025 року та розпустити переговорні структури, створені у форматі Мінської групи ОБСЄ.

Джерело: заява Пашиняна у межах форуму GLOBSEC 2025 у Празі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс"

Деталі: Премʼєр Вірменії зазначив, що Азербайджан порушує питання про розпуск структур Мінської групи ОБСЄ, "і в цілому це прийнятний для нас порядок денний".

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"Але є дуже важливий нюанс: ми повинні бути впевнені, що виключена ситуація, коли сторінка конфлікту закривається на території Азербайджану, але перетворюється на нові претензії на територію Вірменії", – підкреслив Пашинян.

Він зазначив, що деякі азербайджанські кола називають близько 60% суверенної території Вірменії "Західним Азербайджаном", що, за його словами, є територіальною претензією до Вірменії.

"Наш підхід полягає в тому, щоб підписати мирну угоду і одночасно розпустити ці механізми. Я думаю, що ми повинні спробувати реалізувати все це як мінімум до кінця цього року", – заявив вірменський премʼєр.

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Пашинян також сказав, що Вірменія готова швидко продовжити переговори з Азербайджаном щодо підписання та ратифікації угоди.

Передісторія:

  • Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.
  • У березні Вірменія та Азербайджан одночасно анонсували погодження тексту мирного договору. Але після цього Баку висунув низку вимог, зокрема зміни до конституції Вірменії, перш ніж підписати документ.

Читайте детальніше про те, що допомогло Єревану та Баку погодити мирний договір і що він змінює.

ВірменіяАзербайджанвійнапереговори
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