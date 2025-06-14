Премʼєр Вірменії сподівається на підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність Єревана укласти мирну угоду з Баку до кінця 2025 року та розпустити переговорні структури, створені у форматі Мінської групи ОБСЄ.

Джерело: заява Пашиняна у межах форуму GLOBSEC 2025 у Празі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс"

Деталі: Премʼєр Вірменії зазначив, що Азербайджан порушує питання про розпуск структур Мінської групи ОБСЄ, "і в цілому це прийнятний для нас порядок денний".

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"Але є дуже важливий нюанс: ми повинні бути впевнені, що виключена ситуація, коли сторінка конфлікту закривається на території Азербайджану, але перетворюється на нові претензії на територію Вірменії", – підкреслив Пашинян.

Він зазначив, що деякі азербайджанські кола називають близько 60% суверенної території Вірменії "Західним Азербайджаном", що, за його словами, є територіальною претензією до Вірменії.

"Наш підхід полягає в тому, щоб підписати мирну угоду і одночасно розпустити ці механізми. Я думаю, що ми повинні спробувати реалізувати все це як мінімум до кінця цього року", – заявив вірменський премʼєр.

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Пашинян також сказав, що Вірменія готова швидко продовжити переговори з Азербайджаном щодо підписання та ратифікації угоди.

Передісторія:

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні Вірменія та Азербайджан одночасно анонсували погодження тексту мирного договору. Але після цього Баку висунув низку вимог, зокрема зміни до конституції Вірменії, перш ніж підписати документ.

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