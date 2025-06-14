Премьер Армении надеется на подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана заключить мирное соглашение с Баку до конца 2025 года и распустить переговорные структуры, созданные в формате Минской группы ОБСЕ.

Источник: заявление Пашиняна в рамках форума GLOBSEC 2025 в Праге, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Арменпресс"

Детали: Премьер Армении отметил, что Азербайджан поднимает вопрос о роспуске структур Минской группы ОБСЕ, "и в целом это приемлемая для нас повестка дня".

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"Но есть очень важный нюанс: мы должны быть уверены, что исключена ситуация, когда страница конфликта закрывается на территории Азербайджана, но превращается в новые претензии на территорию Армении", – подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что некоторые азербайджанские круги называют около 60% суверенной территории Армении "Западным Азербайджаном", что, по его словам, является территориальной претензией к Армении.

"Наш подход заключается в том, чтобы подписать мирное соглашение и одновременно распустить эти механизмы. Я думаю, что мы должны попытаться реализовать все это как минимум до конца этого года", – заявил армянский премьер.

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Пашинян также сказал, что Армения готова быстро продолжить переговоры с Азербайджаном о подписании и ратификации соглашения.

Предыстория:

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте Армения и Азербайджан одновременно анонсировали согласование текста мирного договора. Но после этого Баку выдвинул ряд требований, в частности изменения в конституцию Армении, прежде чем подписать документ.

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