Нетаньягу закликав народ Ірану до повалення діючого режиму

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до народу Ірану із закликом повстати проти ісламського режиму, який, за його словами, десятиліттями пригноблює власний народ.

Джерело: звернення Нетаньягу в соціальній мережі Х

Деталі: За словами Нетаньягу, Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, через зростаючу екзистенційну загрозу з боку ісламського режиму. За словами прем’єра, протягом перших 24 годин ізраїльським силам вдалося завдати ударів по головному об’єкту зі збагачення урану, ліквідувати вище військове керівництво, провідних ядерних спеціалістів та значну частину ракетного арсеналу Ірану.

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"Ісламський режим, який гнобив вас майже 50 років, загрожує знищити мою країну, Державу Ізраїль. Метою військової операції Ізраїлю є усунення цієї загрози, як ядерної загрози, так і загрози балістичних ракет для Ізраїлю", – заявив Нетаньягу в своєму зверненні.

Нетаньягу закликав іранців скористатися моментом і виступити за власну свободу. Він зазначив, що нинішній режим "ніколи не був слабшим" і закликав громадян піднятися на боротьбу.

"Для вас настав час об’єднатися навколо вашого прапора і вашої історичної спадщини, відстоюючи свою свободу від злого і деспотичного режиму… Це ваша можливість піднятися і зробити так, щоб ваші голоси були почуті", – сказав Нетаньягу.

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Прем’єр-міністр наголосив, що війна Ізраїлю спрямована не проти іранського народу, а виключно проти режиму, який, за його словами, "пригноблює і збіднює" країну.

Пряма мова: "Ізраїль воює не з вами. Не з вами, хоробрим народом Ірану, який ми поважаємо і яким захоплюємося. Ми воюємо з нашим спільним ворогом, кривавим режимом... Хоробрий народе Ірану, ваше світло переможе темряву. Я з вами. Народ Ізраїлю з вами".