Нетаньяху призвал народ Ирана к свержению действующего режима
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с призывом восстать против исламского режима, который, по его словам, десятилетиями угнетает собственный народ.
Источник: обращение Нетаньяху в социальной сети Х
Детали: По словам Нетаньяху, Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана из-за растущей экзистенциальной угрозы со стороны исламского режима. По словам премьера, в течение первых 24 часов израильским силам удалось нанести удары по главному объекту по обогащению урана, ликвидировать высшее военное руководство, ведущих ядерных специалистов и значительную часть ракетного арсенала Ирана.
"Исламский режим, который угнетал вас почти 50 лет, угрожает уничтожить мою страну, Государство Израиль. Целью военной операции Израиля является устранение этой угрозы, как ядерной угрозы, так и угрозы баллистических ракет для Израиля", – заявил Нетаньяху в своем обращении.
Нетаньяху призвал иранцев воспользоваться моментом и выступить за собственную свободу. Он отметил, что нынешний режим "никогда не был слабее" и призвал граждан подняться на борьбу.
"Для вас настало время объединиться вокруг вашего флага и вашего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и деспотичного режима... Это ваша возможность подняться и сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны", – сказал Нетаньяху.
Премьер-министр подчеркнул, что война Израиля направлена не против иранского народа, а исключительно против режима, который, по его словам, "угнетает и обнищает" страну.
Прямая речь: "Израиль воюет не с вами. Не с вами, храбрым народом Ирана, который мы уважаем и которым восхищаемся. Мы воюем с нашим общим врагом, кровавым режимом... Храбрый народ Ирана, ваш свет победит тьму. Я с вами. Народ Израиля с вами".