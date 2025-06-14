Нетаньяху призвал народ Ирана к свержению действующего режима

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с призывом восстать против исламского режима, который, по его словам, десятилетиями угнетает собственный народ.

Источник: обращение Нетаньяху в социальной сети Х

Детали: По словам Нетаньяху, Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана из-за растущей экзистенциальной угрозы со стороны исламского режима. По словам премьера, в течение первых 24 часов израильским силам удалось нанести удары по главному объекту по обогащению урана, ликвидировать высшее военное руководство, ведущих ядерных специалистов и значительную часть ракетного арсенала Ирана.

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"Исламский режим, который угнетал вас почти 50 лет, угрожает уничтожить мою страну, Государство Израиль. Целью военной операции Израиля является устранение этой угрозы, как ядерной угрозы, так и угрозы баллистических ракет для Израиля", – заявил Нетаньяху в своем обращении.

Нетаньяху призвал иранцев воспользоваться моментом и выступить за собственную свободу. Он отметил, что нынешний режим "никогда не был слабее" и призвал граждан подняться на борьбу.

"Для вас настало время объединиться вокруг вашего флага и вашего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и деспотичного режима... Это ваша возможность подняться и сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны", – сказал Нетаньяху.

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Премьер-министр подчеркнул, что война Израиля направлена не против иранского народа, а исключительно против режима, который, по его словам, "угнетает и обнищает" страну.

Прямая речь: "Израиль воюет не с вами. Не с вами, храбрым народом Ирана, который мы уважаем и которым восхищаемся. Мы воюем с нашим общим врагом, кровавым режимом... Храбрый народ Ирана, ваш свет победит тьму. Я с вами. Народ Израиля с вами".