США виступають проти зниження цінової межі на російську нафту – Bloomberg

США проти ініціативи країн "Великої сімки" знизити граничну ціну на російську нафту, що ускладнює зусилля ЄС та Великої Британії використати цей інструмент для посилення тиску на Росію.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними Bloomberg, США проти зниження граничної ціни на російську нафту, що розвіює надії європейських лідерів на те, що на саміті "Великої сімки" в Канаді вони погодяться на зниження ціни.

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Дослівно: "Остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, однак поки що американська сторона не демонструє готовності до перегляду своєї позиції, озвученої на зустрічі міністрів фінансів G7 раніше цього року".

Деталі: Європейський Союз і Велика Британія виступають за зниження цінової межі з поточних 60 до 45 доларів за барель, тим самим скоротити нафтові доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни проти України.

За словами одного з джерел видання, ЄС і Велика Британія можуть розглянути варіант зниження цінової стелі без участі США.

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Дослівно: "Оскільки більшість поставок російської нафти проходить поблизу європейських вод, такі дії можуть мати певний ефект. Проте угода за участю всіх країн G7 була б значно ефективнішою, адже дозволила б спиратися на механізми примусу з боку США".

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