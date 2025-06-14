США выступают против снижения ценового предела на российскую нефть – Bloomberg

США против инициативы стран "Большой семерки" снизить предельную цену на российскую нефть, что затрудняет усилия ЕС и Великобритании использовать этот инструмент для усиления давления на Россию.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным Bloomberg, США против снижения предельной цены на российскую нефть, что развеивает надежды европейских лидеров на то, что на саммите "Большой семерки" в Канаде они согласятся на снижение цены.

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Дословно: "Окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, однако пока американская сторона не демонстрирует готовности к пересмотру своей позиции, озвученной на встрече министров финансов G7 ранее в этом году".

Детали: Европейский Союз и Великобритания выступают за снижение ценового предела с текущих 60 до 45 долларов за баррель, тем самым сократив нефтяные доходы России, которые она использует для финансирования войны против Украины.

По словам одного из источников издания, ЕС и Великобритания могут рассмотреть вариант снижения ценового потолка без участия США.

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Дословно: "Поскольку большинство поставок российской нефти проходит вблизи европейских вод, такие действия могут иметь определенный эффект. Однако соглашение с участием всех стран G7 было бы значительно эффективнее, ведь позволило бы опираться на механизмы принуждения со стороны США".

Предыстория: