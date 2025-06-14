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ЗМІ: Штати допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 09:07
ЗМІ: Штати допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети
ракети над тель-авівом, скриншот

В Ізраїлі заявили, що США допомагали їм збивати ракети, які запустив Іран у відповідь на ізраїльську атаку по військових об’єктах.

Джерело: Axios з посиланням на ізраїльських та американських високопосадовців, "Європейська правда"

Деталі: Іран завдав удару по Ізраїлю через 18 годин після атаки на його ядерні об'єкти та ракетні бази, внаслідок якої також були ліквідовані вищі військові керівники та вчені-ядерники.

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За словами співрозмовників агентства, США допомогли Ізраїлю у перехопленні іранських балістичних ракет.

Зокрема, американський посадовець зазначив, що були задіяні системи протиповітряної оборони США для захисту громадян і активів США в Ізраїлі.

Варто зазначити, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна братиме участь у захисті Ізраїлю у разі атаки Ірану.

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Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

ІзраїльІранСШАракетний удар
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