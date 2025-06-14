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СМИ: Штаты помогали Израилю сбивать иранские ракеты

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 09:07
СМИ: Штаты помогали Израилю сбивать иранские ракеты
ракеты над тель-авивом, скриншот

В Израиле заявили, что США помогали им сбивать ракеты, которые запустил Иран в ответ на израильскую атаку по военным объектам.

Источник: Axios со ссылкой на израильских и американских высокопоставленных чиновников, "Европейская правда"

Детали: Иран нанес удар по Израилю через 18 часов после атаки на его ядерные объекты и ракетные базы, в результате которой также были ликвидированы высшие военные руководители и ученые-ядерщики.

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По словам собеседников агентства, США помогли Израилю в перехвате иранских баллистических ракет.

В частности, американский чиновник отметил, что были задействованы системы противовоздушной обороны США для защиты граждан и активов США в Израиле.

Стоит отметить, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна примет участие в защите Израиля в случае атаки Ирана.

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Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

ИзраильИранСШАракетный удар
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