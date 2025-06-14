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У Полтаві "Тесла" влетіла у стоянку – п’ятеро постраждалих

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 13:13
У Полтаві Тесла влетіла у стоянку – п’ятеро постраждалих
усі фото: поліція полтавщини

14 червня після третьої ночі у Полтаві автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

Джерело: поліція Полтавщини

Деталі: Відомо, що унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla.

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Трьох госпіталізовано, ще двом надана медична допомога на місці.

 

Правоохоронці відкрили справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження" ККУ.

ПолтаваДТП
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