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В Полтаве "Тесла" влетела в стоянку – пятеро пострадавших

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 13:13
В Полтаве Тесла влетела в стоянку – пятеро пострадавших
все фото: полиция полтавщины

14 июня после трех ночи в Полтаве автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

Источник: полиция Полтавщины

Детали: Известно, что в результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в салоне автомобиля Tesla.

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Трое госпитализированы, еще двум оказана медицинская помощь на месте.

 

Правоохранители открыли дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение" УК.

ПолтаваДТП
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