СБУ викрила ділків, які шантажували іноземну компанію-виробника засобів РЕБ
СБУ затримала в Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: За матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ.
Це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери.
Зазначається, що у разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника. Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.
Дослівно СБУ: "Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів.
Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві".
Деталі: На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Як уточнює Офіс генерального прокурора, підозрювані запевнили представників виробника, що мають впливові звʼязки у Міністерстві оборони України, та за 200 тис доларів США допоможуть уникнути перешкод під час проведення випробувань РЕБів.