СБУ викрила ділків, які шантажували іноземну компанію-виробника засобів РЕБ

СБУ затримала в Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ.

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Це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери.

Зазначається, що у разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника. Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.

Дослівно СБУ: "Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів.

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Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві".

Деталі: На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Як уточнює Офіс генерального прокурора, підозрювані запевнили представників виробника, що мають впливові звʼязки у Міністерстві оборони України, та за 200 тис доларів США допоможуть уникнути перешкод під час проведення випробувань РЕБів.