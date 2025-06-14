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СБУ разоблачила дельцов, которые шантажировали иностранную компанию-производителя средств РЭБ

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 16:13
СБУ разоблачила дельцов, которые шантажировали иностранную компанию-производителя средств РЭБ
задержание "дельцов", фото СБУ

СБУ задержала в Киеве двух дельцов, которые могли сорвать бесплатные поставки в Украину средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По материалам дела, фигуранты начали шантажировать иностранную компанию-производителя устройств РЭБ.

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Это предприятие уже изготовило и передало Украине 5 специализированных комплексов. Для нашего государства они были бесплатными, поскольку оплату за них осуществили международные партнеры.

Отмечается, что в случае успешного применения этих средств в боевых условиях страна-партнер планировала увеличить оборонный заказ у своего производителя. Соответственно, сама компания была заинтересована в новых контрактах.

Дословно СБУ: "Когда об этом узнали мошенники, они начали требовать взятку у представителей иностранного предприятия. В обмен на 200 тыс. долларов США они обещали договориться "со своими контактными лицами" о положительных выводах по указанным изделиям.

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Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли сделку и задержали обоих дельцов после передачи всей суммы взятки, которая происходила в Киеве".

Детали: На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Как уточняет Офис генерального прокурора, подозреваемые заверили представителей производителя, что имеют влиятельные связи в Министерстве обороны Украины, и за 200 тыс. долларов США помогут избежать препятствий при проведении испытаний РЭБ.

СБУвзятка
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