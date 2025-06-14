У гуртожитку Краматорська стався вибух: загинув підліток, ще двоє у важкому стані

Внаслідок вибуху в гуртожитку Краматорська увечері 13 червня загинула дитина, ще двоє дітей дістали важкі травми, постраждав також 6-річний хлопчик.

Джерело: поліція Донецької області

Дослівно: "Трагедія сталась учора ввечері у місцевому гуртожитку. Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство".

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Деталі: Відомо, що близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. Серце одного з хлопців не витримало, двоє інших перебувають у важкому стані.

Крім того, до травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.

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Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.