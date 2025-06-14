В общежитии Краматорска произошел взрыв: погиб подросток, еще двое в тяжелом состоянии

В результате взрыва в общежитии Краматорска вечером 13 июня погиб ребенок, еще двое детей получили тяжелые травмы, пострадал также 6-летний мальчик.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "Трагедия произошла вчера вечером в местном общежитии. Один парень, 15 лет, скончался в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва – устанавливает следствие".

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Детали: Известно, что около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища. В этот момент произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался взрывоопасный предмет.

Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. Сердце одного из мальчиков не выдержало, двое других находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет.

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Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.