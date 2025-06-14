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Повені у Південній Африці забрали життя понад 80 людей

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 18:22
Повені у Південній Африці забрали життя понад 80 людей
пошукова операція у Південній Африці, фото AFP via Getty Images

Внаслідок повеней у Південній Африці загинули щонайменше 86 осіб.

Джерело: АР

Деталі: Кількість загиблих в результаті повеней в провінції Східний Кейп в Південній Африці зросла до 86, повідомив в суботу міністр поліції, в той час як рятувальники продовжують витягувати тіла з води.

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Президент Південної Африки Сіріл Рамафоса заявив у п'ятницю під час візиту до Мтати, що влада розслідує, чи були якісь проблеми з місцевою греблею, які могли призвести до трагедії.

За словами глави провінційного уряду, з річки вилилася стіна води висотою 3-4 метри, яка змила жертв разом з частинами їхніх будинків, а інших заблокувала всередині своїх осель.

Рамафоса частково пов'язав дощі та повені зі зміною клімату і зазначив, що деякі прибережні регіони Південної Африки тепер постійно вразливі до стихійних лих, пов'язаних з погодою. У 2022 році понад 400 людей загинули в результаті повені в місті Дурбан на східному узбережжі Південної Африки та його околицях, що, згідно з дослідженням, було пов'язано зі зміною клімату.

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Зазначається, що кількість загиблих може зрости, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні команди вже майже тиждень проводять пошуки в затоплених районах і зруйнованих будинках.

Африкастихійне лихо
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